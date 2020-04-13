Путину могут помочь умереть, мы надеемся - Джемилев
|13:01 07.05.2020
|Крым
Посол Украины в Германии Андрей Мельник поспорил с лоббистом Кремля, 76-летним экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером о том, что Крым вернется в Украину еще при его жизни.
В эфире ObozTV это пари прокомментировал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
Смотря при чьей жизни. Я думаю, когда мы вернем Крым, жизни Путина уже не будет. Потому что он до конца жизни будет настаивать на том, что Крым – российская территория.
Но в том, что Крым вернется в Украину, никаких сомнений, конечно, нет.
Может ли Крым вернуться при моей жизни? Я считаю, что в Крым я обязательно вернусь. Во всяком случае, это цель остатка моей жизни – увидеть Крым свободным. Как-то я сказал, что никто не имеет права умирать, пока не освободиться Крым, а те, кто умрет – дезертиры. Теперь я боюсь, что меня самого назовут дезертиром.
Я стараюсь держаться, и думаю, что дождусь освобождения Крыма.
Что касается Путина, то я убежден, что от коронавируса он не умрет. Будут мобилизованы все средства страны. Но думаю, что ему могут помочь умереть. В первую очередь, окружение, те, с кем он больше всего контактирует.
Наверное, его система безопасности похлеще, чем у Сталина, но то, что страна катится по наклонной, для всех уже понятно. Одна из главных причин этого – политика Путина.
Но хватит ли там смелости, мужества для того чтобы защитить страну от надвигающейся катастрофы – это вопрос. Мы все-таки надеемся.
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