Пропаганда РФ змінює акцент з коронавірусу на Україну - дослідження
|12:45 07.05.2020
|Россия
Тема України знову поступово витісняє новини про коронавірус в прокремлівських ЗМІ, що поширюють дезінформацію.
Про це йдеться в огляді сайту Euvsdisinfo, який веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС. Сайт займається спростуванням кремлівської пропаганди, передає Європейська правда.
"Як ми писали минулого тижня, прокремлівські ЗМІ повільно відвертаються від вірусу, і здається, що їх увага знову повертається до України. Озираючись на грудень минулого року, ми знайшли тижні, коли кількість матеріалів про Україну впала до 4. Проте цього тижня ми отримали 16 матеріалів, деякі з яких були сфокусовані на давніх темах, таких як Євромайдан, катастрофа MH17 і війна на сході України", - йдеться в звіті.
Також з'являлися пропагандистські матеріали, які об'єднують теми України і коронавірусу. Наприклад, про те, що секретні американські лабораторії в Україні могли спровокувати холеру або що США почали підтримувати Євромайдан через плани України щодо закриття біолабораторій.
У звіті наголошується, що незважаючи на близьку річницю Другої світової війни, цього тижня було відносно небагато випадків дезінформації, які зачіпають історію.
"З 55 повідомлень про дезінформацію, які ми відстежували цього тижня, 31 все ще було присвячено коронавірусу", - йдеться у звіті.
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