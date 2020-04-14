Коронавирусная инфекция за истекшие сутки лабораторно подтверждена у восьми человек в оккупированном Крыму.

Об этом во время заседания "оперативного штаба" по предотвращению распространения COVID-19 сообщил Сергей Аксёнов, передает "Объектив".

"У нас за истекшие сутки восемь заболевших. Все – старые очаги. В частности, двое – это из села Почетное Красноперекопского района, двое – Сакский район, тоже все старые очаги – один сын женщины, которая умерла, – сообщил Аксёнов. – Один человек в Алуште – это сын женщины 1925 года рождения. Два в Симферополе".

В настоящее время в оккупированном Крыму зарегистрировано 168 выявленных случаев COVID-19, при этом 41 пациент уже выписан из больниц с выздоровлением.

Ношение масок всеми гражданами в оккупированном Крыму при нахождении в общественных местах будет обязательным с 12 мая, отметил Аксёнов.

"С 12 мая вводится в Крыму масочный режим в общественных местах, – сказал Аксёнов. – Не обязательно должна это быть медицинская маска, они носятся только в общественных местах – просто при хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение, маска не нужна".

В настоящее время в оккупированном Крыму зарегистрировано 168 выявленных случаев COVID-19, при этом 41 пациент уже выписан из больниц с выздоровлением.

Накануне стало известно о заражении 24 человек в закрытом на карантин терапевтическом отделении больницы Алушты. Всех врачей и пациентов оттуда переведут в другие медицинские учреждения, отделение дезинфицируют, а больница вернется к работе в обычном режиме. По этому случаю Минздравом начата служебная проверка.

Восемь новых случаев заражения COVID-19 подтверждены в Севастополе.

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая. Роспотребнадзор озвучил рекомендации и этапы постепенной отмены ограничений по коронавирусу, но решение по каждому региону должны принимать главы субъектов.