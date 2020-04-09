В українській армії - нові випадки COVID-19, всього 29 хворих
|12:15 07.05.2020
|Украина
На гостру респіраторну інфекцію COVID-19 у Збройних силах наразі хворіє 29 осіб.
Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.
"На 07.00 07 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 29 осіб. Також за період пандемії одужали 52 особи та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 223 особи. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 63 особи", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки COVID-19 - це військовослужбовець (Одеська область) та працівник ЗСУ (Вінницька область), які лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні. Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).
Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків.
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