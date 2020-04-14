В Україні вже 13 691 випадок COVID-19, з них 340 летальних
|12:01 07.05.2020
|Украина
В Україні на 9 годину 7 травня зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 340 летальних. Приріст випадків захворювання за добу - 507, що більше, ніж добою раніше.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2 396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків", - повідомили у МОЗ.
За даними ЦГЗ, хворобу підтверджено у 933 дітей та 2 660 медиків.
Усього в Україні досліджено 151 569 зразків методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні 9 498 пацієнтів, з них 763 дитини та 2 193 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 4193 особи, з них 170 дітей та 467 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 178 людей, зокрема одна дитина та 15 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 340 людей, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). Загалом 2396 пацієнтів вже одужали, з них 563 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі, повідомили у ЦГЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 485 випадків;
Волинська область — 393 випадки;
Дніпропетровська область — 624 випадки;
Донецька область — 89 випадків;
Житомирська область — 468 випадків;
Закарпатська область — 600 випадків;
Запорізька область — 300 випадків;
Івано-Франківська область — 1055 випадків;
Кіровоградська область — 403 випадки;
Київ — 1675 випадків;
Київська область — 916 випадків;
Львівська область — 595 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 171 випадок;
Одеська область — 568 випадків;
Полтавська область — 236 випадків;
Рівненська область — 817 випадків;
Сумська область — 131 випадок;
Тернопільська область — 951 випадок;
Харківська область — 448 випадків;
Херсонська область — 146 випадків;
Хмельницька область — 138 випадків;
Чернівецька область — 2048 випадків;
Черкаська область — 324 випадки;
Чернігівська область — 68 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 травня 2020 року до Центру надійшло 1182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 35 904 повідомлення про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, на коронавірусну хворобу у світі захворіло понад 3,75 млн осіб.
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