В Росгвардии сообщили о закупке морской техники для охраны Керченского моста
|11:30 07.05.2020
|Крым
Федеральная служба войск национальной гвардии России закупила морскую технику, которая предназначена для охраны объектов в Керченском проливе.
Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство ТАСС, передают Новости Крыма.
Золотов также отметил, что в охрану объектов и Керченского моста через пролив выполняет 115-я отдельная бригада особого назначения Росгвардии.
«И при дополнительном финансировании мы еще закупили 680 единиц бронированных автомобилей и специальной техники, заменив устаревшие БТР-70», – добавил он.
В феврале на подъездах к Керченскому мосту появились два пункта пропуска. После этого сообщалось, что на комплекс по досмотру транспорта на мосту хотят потратить больше 700 млн рублей.
Ще на цю тему:
Буксир «Яни Капу» отримав шефську допомогу
Спасательный вертолет отработал посадку на фрегат ЧФ России
Корабли Черноморского флота РФ провели учени в Средиземном море
Порошенко вимагає від Зеленського довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці
Два десятка самолетов и вертолетов, пролетевших над Керчью, переполошили горожан / Видео
ЧФ России провел учебную ракетную атаку корабельной группы
Морская пехота оккупантов училась управлять БТРами в море