Федеральная служба войск национальной гвардии России закупила морскую технику, которая предназначена для охраны объектов в Керченском проливе.

Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство ТАСС, передают Новости Крыма.

Золотов также отметил, что в охрану объектов и Керченского моста через пролив выполняет 115-я отдельная бригада особого назначения Росгвардии.

«И при дополнительном финансировании мы еще закупили 680 единиц бронированных автомобилей и специальной техники, заменив устаревшие БТР-70», – добавил он.

В феврале на подъездах к Керченскому мосту появились два пункта пропуска. После этого сообщалось, что на комплекс по досмотру транспорта на мосту хотят потратить больше 700 млн рублей.