Пришедшие осадки не помогут оккупированному Крыму с водой

11:01 07.05.2020   Крым

Майские дожди, которых так долго ждал оккупированный Крым, пока что никак не повлияли на ситуацию с водностью крымских водоемов.

Ситуация по-прежнему остается крайне неблагоприятной, сообщила "начальник" отдела гидрологии и гидрологических прогнозов гидрометцентра Наталья Охременко, передают Новости Крыма.

По ее словам, такая низкая водность в это время года в Крыму бывает очень редко.

«3 мая только один гидропост в Бахчисарайском районе в северной части верховья реки Бельбек зафиксировал 24,4 мм осадков. На водности это нисколько не отразилось. Вчера выпали осадки в районе Ангарского перевала, где-то около 12 мм, но выпали по всему верховью бассейна реки Салгир и в результате кратковременно повысился на 9 см уровень у села Пионерского. Но существенного улучшение гидрологической обстановки в бассейнах рек выше водохранилищ пока не наступило», - заключила специалист.

В критической ситуации находится и река Черная, которая питает Чернореченское водохранилище, снабжающее водой Севастополь.

«Если в ближайшее время в горах не начнутся сильные осадки, то в июне река Черная пересохнет в верховьях и приток воды в Чернореческое водохранилище вообще прекратится», - сообщила Наталья Охременко.

Дожди продолжатся 6 мая во второй половине дня и в ночь с 6 на 7 мая. Однако, отмечает специалист-гидролог, эти осадки летние, они идут «местами и временами» и не смогут существенно улучшить состояние крымских рек.

«Нам с вами нужно молиться: все-таки май и июнь в Крыму – это теплые месяцы, в которые бывают сильные ливневые дожди. Если они еще будут сопровождаться обложными дождями, такая ситуация может нас спасти. Но для этого нужны очень сильные осадки по всем высотным зонам и прежде всего – в Крымских горах», - заключила Наталья Охременко.

Ранее "начальник" Гидрометцентра оккупированного Крыма Татьяна Любецкая также отметила, что в данный момент вероятность дождей есть каждый день, но регион рассчитывал на более серьезные осадки.



Ще на цю тему:

16:01 05.05.2020
У водосховищах окупованого Криму обсяг води зменшився у два рази
17:45 04.05.2020
Садовые товарищества Севастопля переводят на почасовую подачу воды
11:30 04.05.2020
Запаси води у водосховищах Криму зменшилися в два рази
09:45 30.04.2020
В Севастополе начинают вводить меры для экономии воды
18:45 28.04.2020
Оккупанты обещают, что Симферополь до конца мая получит дополнительные источники водоснабжения
19:01 23.04.2020
У Зеленского напомнили, что вопрос подачи воды в Крым нельзя рассматривать до деоккупации
09:10 21.04.2020
Води в Криму не буде: на півострів насувається екологічна катастрофа
13:30 17.04.2020
Сколько воды осталось в водохранилищах оккупированного Крыма: съемки с коптера
16:30 14.04.2020
Душераздирающее зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму / Видео
11:20 14.04.2020
У Криму час оголошувати «режим НС» через нестачу води – Зубков / Фото
20:01 13.04.2020
Пустити воду в Крим вже неможливо, вона затопить територію – експерт
14:40 06.04.2020
Оккупанты обещают через год начать строительство нового водовода для Севастополя
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
10:20 06.05.2020
Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС
12:30 05.05.2020
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 06.05.2020
Під Афінами виникли сутички через масову гулянку попри коронавірус / Фото
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
15:00 04.05.2020
Греция впервые за карантин впустила на территорию страны мигрантов
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:20 06.05.2020
Отложенные из-за коронавируса учения НАТО пройдут в Грузии в 2021 году
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:20 06.05.2020
ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію
09:20 06.05.2020
Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 07.05.2020
Россия всё ещё не выполнила соглашение ОПЕК по нефти
12:45 07.05.2020
Пропаганда РФ змінює акцент з коронавірусу на Україну - дослідження
09:45 07.05.2020
ООН: у Лівії воюють від 800 до 1200 російських найманців із «групи Вагнера»
08:45 07.05.2020
Рейтинг Путина в условиях самоизоляции
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
10:40 06.05.2020
ЄСПЛ визнав незаконним звільнення румунської антикорупційної прокурорки Кевеші
21:01 05.05.2020
ЄСПЛ прийняв рішення на користь звільненої антикорупційної прокурорки Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
10:30 07.05.2020
У Туреччині зафіксували найбільше число нових випадків COVID-19 за тиждень
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
Всі новини країни
Украина Украина
14:21 07.05.2020
Українській армії передали модернізовані танки
14:01 07.05.2020
ЄС надав партію засобів індивідуального захисту українським правоохоронцям
13:30 07.05.2020
В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи "Вільха-М", - "Укроборонпром"
13:15 07.05.2020
В оккупированном Крыму заявили, что курортного сезона-2020 не будет
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд