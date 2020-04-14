Три нових випадки: Гусєв розповів про ситуацію із захворюваністю на COVID-19 на Херсонщині
|10:15 07.05.2020
|Украина
За минулу добу фахівцями Херсонського обласного лабораторного центру проведено 285 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу, за результатами яких зафіксовано 3 нові лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook розповів очільник Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє “Online Нова Каховка”.
“Всі інфіковані контактували з раніше хворими на коронавірус.
Це 3 особи зі Скадовського району. Наразі їх стан задовільний, підключення до апарату ШВЛ не потребують, знаходяться на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом.
Тож станом на 6 травня в області 146 лабораторно підтверджені випадки на коронавірус.
З них 62 людини вже одужали, та, на жаль, є 2 летальні випадки.
Сьогодні отримали гуманітарну допомогу від великого бізнесу, а саме: захисні костюми, костюми біозахисту, маски-респіратори, бахіли одноразові.
Наразі в області у наявності 15 264 тест-системи для проведення першого та другого етапів ПЛР для виявлення гострої респіраторної хвороби COVID-19,” – повідомив пан Гусєв.
Він нагадав, що відстежувати поширення захворюваності на COVID-19 на Херсонщині можна за допомогою електронної мапи:https://khoda.gov.ua/index.php…
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