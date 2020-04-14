За минулу добу фахівцями Херсонського обласного лабораторного центру проведено 285 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу, за результатами яких зафіксовано 3 нові лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook розповів очільник Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє “Online Нова Каховка”.

“Всі інфіковані контактували з раніше хворими на коронавірус.

Це 3 особи зі Скадовського району. Наразі їх стан задовільний, підключення до апарату ШВЛ не потребують, знаходяться на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом.

Тож станом на 6 травня в області 146 лабораторно підтверджені випадки на коронавірус.

З них 62 людини вже одужали, та, на жаль, є 2 летальні випадки.

Сьогодні отримали гуманітарну допомогу від великого бізнесу, а саме: захисні костюми, костюми біозахисту, маски-респіратори, бахіли одноразові.

Наразі в області у наявності 15 264 тест-системи для проведення першого та другого етапів ПЛР для виявлення гострої респіраторної хвороби COVID-19,” – повідомив пан Гусєв.

Він нагадав, що відстежувати поширення захворюваності на COVID-19 на Херсонщині можна за допомогою електронної мапи:https://khoda.gov.ua/index.php…