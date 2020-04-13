Міністерство охорони здоров'я Туреччини повідомило, що за останню добу в країні зареєстровано 2253 нових випадки інфікування коронавірусом, що стало найбільшим числом нових заражень з 30 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, з середини квітня нові випадки в Туреччині перебували на низхідній і опустилися до рівня 1614 заражень в день.

Також міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив про другий етап боротьби з пандемією. Він назвав цей період "контрольованим громадським життям".

"Попри те, що ми використовували слово нормалізація, мова не йде про повернення до нормального життя. Мова йде про вироблення нової норми", - сказав він.

Зазначимо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Турецька Республіка нині знаходиться на порозі виходу з кризи. За його словами, країна зробила більш успішні кроки, ніж багато розвинених країн світу.