Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою через систематичне поширення фейків та дезінформації. Фальшиві новини стосувалися різних "теорій змов", пов'язаних із епідемією коронавірусу.

В останні дні регулюючим органом зв'язку (ANCOM) було заблоковано два сайти - ortodox.info.ro та pravos.info.ro, повідомляє Балканський оглядач.

За даними урядової Групи стратегічних комунікацій, ці ресурси проводили дезінформаційну кампанію, регулярно поширюючи статі з панічними заголовками та брехливим змістом.

Приклади фейків та дезінформації:

- Готується винищення пенсіонерів у концтаборах.

- Штрафи за порушення карантинних обмежень незаконні і призначені лише для залякування. Після надзвичайного періоду їх скасують.

- Єдиною метою карантину є стимулювання у громадян відчуття страху, щоб змусити їх залишатися вдома, відволікаючи їх, а тим часом уряд буде запроваджувати технологію 5G та готувати програму обов’язкової вакцинації всього населення.

Інтернет-провайдери зобов’язані заблокувати доступ до цих сайтів, інакше ризикують штрафами від 10 000 леїв до 70 000 леїв (2000 - 14500 євро).