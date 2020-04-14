Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
|10:45 07.05.2020
|Румыния
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою через систематичне поширення фейків та дезінформації. Фальшиві новини стосувалися різних "теорій змов", пов'язаних із епідемією коронавірусу.
В останні дні регулюючим органом зв'язку (ANCOM) було заблоковано два сайти - ortodox.info.ro та pravos.info.ro, повідомляє Балканський оглядач.
За даними урядової Групи стратегічних комунікацій, ці ресурси проводили дезінформаційну кампанію, регулярно поширюючи статі з панічними заголовками та брехливим змістом.
Приклади фейків та дезінформації:
- Готується винищення пенсіонерів у концтаборах.
- Штрафи за порушення карантинних обмежень незаконні і призначені лише для залякування. Після надзвичайного періоду їх скасують.
- Єдиною метою карантину є стимулювання у громадян відчуття страху, щоб змусити їх залишатися вдома, відволікаючи їх, а тим часом уряд буде запроваджувати технологію 5G та готувати програму обов’язкової вакцинації всього населення.
Інтернет-провайдери зобов’язані заблокувати доступ до цих сайтів, інакше ризикують штрафами від 10 000 леїв до 70 000 леїв (2000 - 14500 євро).
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