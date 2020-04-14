"Люди насміхаються над нами": одеський мер оголосив про завершення карантину в місті
|10:01 07.05.2020
|Украина
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що карантин у місті фактично завершено.
Про це він сказав в інтерв'ю "Стране", повідомляє УНІАН.
"Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі завершено", - заявив градоначальник.
Пояснюючи свої слова, Труханов зазначив, що обмеження, яких не змогли дотримуватися в жорсткому режимі, тепер не втримати.
"Знайти цю грань – кому можна працювати, а кому не можна, - взагалі неможливо. Плюс до цього роз'єднаність влади, в тому числі в публічних закликах і заявах. Ми говоримо людям "те і те можна", а сьогодні я почув по радіо новину, що обласний штаб з бізнесменів, який був створений на прохання президента для протидії поширенню коронавірусу, припиняє працювати", - зазначив він.
"Голова цього штабу Андрій Ставніцер заявив про те, що штаб закрито у зв'язку з тим, що у нас вже не буде сплеску захворюваності. Вважайте це оголошенням про те, що карантин закінчений. Ну, як це? Якщо головний санітарний лікар теж каже, що у нас вже не буде сплеску... Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом. Я розумію всю безвихідь цієї ситуації. Сьогодні вони дали нам самостійність, а тепер, якщо раптом щось трапиться, відповідати будемо ми. Так не треба було тоді давати вказівки – закривати ринки, відкривати ринки... Люди вже насміхаються над нами", - розповів Труханов.
Він також додав, що в місті чекають на відкриття туристичного сезону і готують до нього одеські пляжі.
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