ООН: у Лівії воюють від 800 до 1200 російських найманців із «групи Вагнера»
|09:45 07.05.2020
|Россия
Експерти ООН заявили, що найманці з російської воєнізованої організації, відомої як «група Вагнера», підтримують лівійського командувача Халіфу Хафтара в його намаганнях захопити столицю країни, місто Тріполі.
Структура ООН, що відстежує дотримання санкцій, зазначає у доповіді, отриманій 6 травня The Association Press, AFP та Reuters, що в Лівії перебуває від 800 до 1200 росіян, включно зі снайперами та спеціалізованими підрозділами, повідомляє Радіо Свобода.
У численних публікаціях про «приватну військову компанію Вагнера» йшлося про її наближеність до президента Росії Володимира Путіна і участь у конфліктах, де Москва прагне впливати неофіційно, без залучення армійських підрозділів. Ідеться про бойові дії в кількох країнах – від України та Сирії до країн Африки.
Засоби інформації США і раніше повідомляли про діяльність «вагнерівців» у Лівії, але вперше їхня присутність підтверджена у звіті ООН. Москва заперечує, що російська держава несе будь-яку відповідальність за цих людей.
«Вагнер» надає технічну підтримку для ремонту військових машин, участі в бойових операціях та участі в операціях впливу» в Лівії, йдеться в експертному звіті, наданому Раді безпеки ООН 24 квітня.
Воєнізована група також бере участь у «більш спеціалізованих військових завданнях», ідеться про фаховий контроль ведення артилерійського вогню та радіоелектронну боротьбу.
Понад два десятки рейсів цивільних літаків між Росією та Східною Лівією з серпня 2018-го до серпня 2019 року були «сильно пов’язані з власністю «групи Вагнера» або пов’язаних із нею компаній», ідеться в повідомленні ООН.
Комісія ООН заявила, що визначила: «група Вагнера» перебуває в Лівії з жовтня 2018 року. Відтоді вона «діяла як ефективний мультиплікатор» для сил Хафтара.
У звіті вказано, що лояльні визнаному міжнародною спільнотою уряду Лівії сили, захопили зразки, «типові для озброєння, яке використовували представники «групи Вагнера» в інших місцях – на сході України та в Сирії».
У документі також сказано, що сили «Вагнера» використовують техніку, характерну для російських військових.
Експерти ООН з’ясували, що більшість найманців «групи Вагнера» є громадянами Росії, але є також громадяни Білорусі, Молдови, Сербії та України.
Лівія перебуває у стані громадянської війни після того, як підтримане НАТО народне повстання скинуло диктаторський режим полковника Муаммара Каддафі в 2011 році.
Схід і більшу частину території країни контролює «Лівійська національна армія» на чолі з Хафтаром, у столиці Тріполі владу має міжнародно визнаний уряд національної угоди.
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