Разведчик ВВС США следит за ПВО оккупантов в Крыму

09:30 07.05.2020   Крым

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W, по данным мониторингового ресурса PlaneRadar, выполняет разведывательные задачи в акватории Черного моря в районе оккупированного Крымского полуострова. 

Разведчик проходит курсом вдоль Черноморского побережья РФ и Черноморского побережья оккупированного Крымского полуострова.  Самолет приближался к Севастополю на расстояние 57 км, передает Флот2017.

Boeing RC-135W  с бортовым номером 62-4134 и позывным FROG61 на высоте свыше  8,6 тыс.км при скорости  678 км/час проводит разведку всех российских средств ПВО, в том числе истребителей-перехватчиков и ЗРК, а также сетей радиосвязи его авиации и   бортовых радиоэлектронных средств, расположенных на территории оккупированного Крымского полуострова.

Справка:

Самолет-разведчик RC-135V/W ВВС США с конца 70-х годов является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.

Группа операторов RC-135V/W имеет следующий состав и назначение: три оператора РЭБ отслеживают местоположение самолетов противника и системы ПВО по радиолокационным излучениям, перехватываемым системой AEELS. По правому борту находятся 12-16 технических операторов, которые с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО.

Еще семь технических операторов разведки контролируют радиолокационные излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования, дополняющих данные о радиоэлектронной обстановке. Данные передаются трем аналитикам рабочей группы самолета.

Кроме того, в группу входит оператор передачи данных на самолет Боинг Е-3 «АВАКС» и два специалиста полетного технического обслуживания.

Летно-техническая характеристика:

Модификация — RC-135V/W

Размах крыла, м — 39.88

Длина самолета, м — 39.20

Высота самолета, м — 12.70

Площадь крыла, м2- 226.03

Масса, кг

пустого самолета — 46403

максимальная взлетная — 124967

Внутреннее топливо, к- 86047

Тип двигателя — 4 ТРДД Pratt Whitney TF33-P-9

Тяга, кН — 4 x 80.07

Максимальная скорость, км/ч — 991

Крейсерская скорость, км/ч — 901

Практическая дальность, км — 9100

Радиус действия — 4308

Практический потолок, м — 12375

Экипаж, чел — 3-4 + 12-16 операторов



Ще на цю тему:

18:15 06.05.2020
Амерканский самолет-разведчик следит за ПВО оккупантов в Крыму / Фото
17:20 27.03.2020
Американский беспилотник "кружил" над местом крушения российского Су-27 в Черном море / Фото
20:40 25.03.2020
Самолет ВВС США провел разведку вблизи оккупированного Крыма
16:15 20.03.2020
Американский аэроразведчик прощупал ПВО оккупантов на оккупированном Крымском полуострове
11:01 28.02.2020
В небе над Чёрным морем становится тесно – растёт концентрация разведывательных бортов США И РФ
14:21 21.02.2020
Разведывательный дрон ВВС США замечен у побережья оккупированного Крыма
20:15 19.02.2020
ВВС США провели разведку побережья Кавказа и оккупированного Крыма
11:01 13.02.2020
Американский воздушный шпион проводит разведку в районе оккупированного Крыма / Карта
15:21 07.02.2020
Военный дрон американцев проводит разведку в районе оккупированного Крыма
20:50 29.01.2020
Самолёты-разведчики ВВС США проводят сбор данных о работе радиоэлектронных средств ЧФ России / Фото
19:35 28.01.2020
Боинг ВМС США провел мониторинг черноморского побережья России
10:27 24.01.2020
Два самолета и беспилотник ВВС США провели многочасовую разведку у берегов оккупированного Крыма
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
10:20 06.05.2020
Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС
12:30 05.05.2020
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 06.05.2020
Під Афінами виникли сутички через масову гулянку попри коронавірус / Фото
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
15:00 04.05.2020
Греция впервые за карантин впустила на территорию страны мигрантов
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:20 06.05.2020
Отложенные из-за коронавируса учения НАТО пройдут в Грузии в 2021 году
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:20 06.05.2020
ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію
09:20 06.05.2020
Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 07.05.2020
Россия всё ещё не выполнила соглашение ОПЕК по нефти
12:45 07.05.2020
Пропаганда РФ змінює акцент з коронавірусу на Україну - дослідження
09:45 07.05.2020
ООН: у Лівії воюють від 800 до 1200 російських найманців із «групи Вагнера»
08:45 07.05.2020
Рейтинг Путина в условиях самоизоляции
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
10:40 06.05.2020
ЄСПЛ визнав незаконним звільнення румунської антикорупційної прокурорки Кевеші
21:01 05.05.2020
ЄСПЛ прийняв рішення на користь звільненої антикорупційної прокурорки Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
10:30 07.05.2020
У Туреччині зафіксували найбільше число нових випадків COVID-19 за тиждень
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
Всі новини країни
Украина Украина
14:21 07.05.2020
Українській армії передали модернізовані танки
14:01 07.05.2020
ЄС надав партію засобів індивідуального захисту українським правоохоронцям
13:30 07.05.2020
В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи "Вільха-М", - "Укроборонпром"
13:15 07.05.2020
В оккупированном Крыму заявили, что курортного сезона-2020 не будет
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд