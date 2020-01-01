В Офісі Генпрокурора назвали основні версії вибухів на складах Міноборони

09:15 07.05.2020   Украина

В Офісі Генпрокурора України назвали чотири основні версії вибухів на складах Міноборони. 

Про це йшлось під час робочої зустрічі із представниками Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, правоохоронних органів, судово-експертних установ, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу.

"У ході розслідування, серед основних версій, було визначено причетність до скоєння злочину військових службових осіб, з метою приховання фактів нестачі; недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків; настання пожежі (вибухів) боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори, а також вчинення диверсії з можливим використанням безпілотного літального апарата та інші", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у рамках розслідування вибухів на складах боєприпасів на стратегічних об’єктах Міноборони України у період з 2014 по 2018 допитано понад 1,5 тис. свідків, призначено близько 500 експертиз.

Додамо, Офіс Генерального прокурора долучить звіт Тимчасової слідчої комісії ВР до матеріалів розслідування вибухів боєприпасів у Балаклії.

Нагадаємо, Рада продовжила роботу ТСК із розслідувань пожеж на п’яти складах боєприпасів на півроку. Відповідне рішення підтримали 332 народних депутати України.



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