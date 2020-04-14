«Из дела Мустафы Джемилева выделили новое уголовное дело в отношении «неустановленных лиц»,- адвокат Полозов

09:01 07.05.2020   Крым

В главном следственном управлении следственного комитета России по оккупированным Крыму и Севастополю завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении Мустафы Джемилева.

Вчера, 5 мая 2020 года, документ заочно вручили лидеру крымских татар через его защитника.

В своём комментарии адвокат Николай Полозов рассказал журналистам «Крымской солидарности», что по эпизоду пересечения границы из дела Мустафы Джемилева следствие выделило новое уголовное дело в отношении «неустановленных лиц», которые находились в тот момент рядом с Джемилевым и, которые, по мнению следователя, также незаконно пересекли границу.

 



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