Рейтинг Путина в условиях самоизоляции

08:45 07.05.2020   Россия

На закрытый вопрос, одобряете или не одобряете деятельность президента, утвердительно ответили 59% опрошенных, в марте таких ответов было 63%. .

Как показал апрельский опрос "Левада-центра", рейтинг одобрения Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, заметило издание The Bell, передает ВВС.

Прежние минимумы одобрения по методике "Левады-центра" фиксировались в июне 2000 года и ноябре 2013 года - было 61%. В феврале этого года - до вспышки коронавируса в России - рейтинг одобрения Путина составлял 69%.

В связи с предписанными мерами самоизоляции для нераспространения пандемии коронавируса исследование проводилось только методом телефонных интервью, без личных интервью, подчеркивается в сообщении "Левада-центра". "Это значит, что методика исследования существенно изменилась и сравнивать данные результатов, полученных методом face-to-face и методом телефонного опроса, можно лишь условно, учитывая характер изменения получаемых ответов".

"Респонденты, застигнутые телефонным звонком, не сразу включаются в ситуацию опроса и в массе своей, на всякий случай, демонстрируют несколько более "позитивные" и лояльные к власти установки, чем во время личных интервью", - сообщили социологи. В реальности результаты могут еще хуже, делает из этого вывод The Bell.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сомневаются в результатах исследования "Левада-центра". "Мы неоднократно уже говорили, что у них существуют разные методики, мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов", - сказал он. "Существуют и другие опросы, которые дают иную картину", - добавил Песков.



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