Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майклом Помпео, під час якої учасники обговорили розвиток стратегічного партнерства двох країн.

Про це повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства, передає Укрінформ.

“Ми рішуче налаштовані надалі розвивати стратегічне партнерство України та США. Не задля дипломатичної формальності, а задля зміцнення справжньої дружби українського та американського народів”, - сказав Кулеба.

Глава МЗС України приділив особливу увагу розвитку взаємовигідної економічної співпраці України та США, важливість якої у часи пандемії набуває особливої ваги. Він зауважив, що в умовах пандемії та її наслідків Україна перетворюється на гаранта глобальної продовольчої безпеки.

Урядовець запевнив Державного секретаря США у тому, що Україна готова створювати сприятливі умови для американських підприємств, які нині розглядають можливість перенесення виробництв з інших регіонів задля оптимізації ланцюгів постачання.

Кулеба запропонував американському колезі покласти перспективні проєкти співпраці в основу чергового засідання українсько-американської комісії стратегічного партнерства та провести його вже цьогоріч.

Окрему увагу співрозмовники приділили підсумкам відеоконференції глав МЗС у Нормандському форматі, яка відбулася 30 квітня. Вони відзначили вагому роль ФРН та Франції у сприянні участі Росії в діалозі та виконанні нею своїх зобов’язань.

Помпео запевнив у непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України.

Співрозмовники приділили увагу процесу реформ в Україні, включно з проєктами та програмами, які підтримуються урядом США. Глава МЗС поінформував Державного секретаря про процес ухвалення ключових реформаторських законів, необхідних задля подальшої успішної співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, він підтвердив налаштованість на ухвалення банківського закону.