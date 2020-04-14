По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 5 и 6 мая прошли следующие мероприятия:



1. Инженеры ЮВО приступили к очистке от взрывоопасных предметов и подготовке материальной базы горного полигона Дарьял к началу нового учебного периода.

С начала года на полигоне завершили обучение более 700 разведчиков ЮВО, израсходовав более 150 тыс. патронов и около 2 тыс. ручных гранат.

Силами инженерно-сапёрных подразделений учебного центра ЮВО ведется зачистка полигона от неразорвавшихся снарядов. При обнаружении боеприпасов их уничтожают на специально оборудованных площадках.

Кроме того, идёт комплексный ремонт и восстановление специального оборудования горного полигона: на данный момент обслужено уже более 20 учебных участков.

2. На вооружение горного разведывательного подразделения 49-й общевойсковой армии ЮВО в Карачаево-Черкесии поступила крупная партия современных коллиматорных прицелов для стрелкового оружия.

Приборы предназначены для прицеливания и ведения стрельбы из различных модификаций автомата Калашникова и ручного пулемета в любое время суток.

Прицел прост в пользовании и имеет малые габариты, что позволяет разведчикам эффективно применять его в ходе маневренного боя. Прицеливание выполняется по прицельному знаку сетки, изображение которого находится в так называемой «видимой бесконечности». Подсветка прицельной сетки в сумерках осуществляется радиолюминесцентным источником.

Применение коллиматорных прицелов позволит значительно сократить время на подготовку к стрельбе и увеличить точность первого выстрела.

3. В войска 49-й общевойсковой армии ЮВО поступили 10 автомобилей «Урал-4320» последней модификации.

Новейшие машины повышенной проходимости будут применяться для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств на полевые занятия, а также для буксировки минометов.

«Урал-4320» обладает повышенной вместимостью, опорно-сцепной и геометрической проходимостью за счет колесной формулы 6х6 и специально укомплектован для эксплуатации в условиях высоких температур и труднопроходимой горной местности. Он легко преодолевает глубокие канавы и может подниматься в гору под углом до 60 градусов. Грузоподъемность автомобиля по сравнению с предшественниками увеличена до 10 тонн.

4.Саперы мотострелкового соединения ЮВО приступили к сплошной очистке общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области от взрывоопасных предметов (ВОП).

Очистка стрельбищ и тактических полей учебного комплекса от ВОП производится группами разминирования после учений и боевых стрельб, которые состоялись на его территории в зимнем периоде обучения.

В труднодоступных участках местности со сложным рельефом для обнаружения ВОП применяются минно-розыскные собаки. В целях безопасности все обнаруженные взрывоопасные предметы не транспортируются, а подрываются на месте накладным зарядом.

Всего в зимнем периоде обучения с мотострелковыми соединениями ЮВО на полигоне Прудбой было проведено более 30 тактических учений, более 130 боевых стрельб и около 900 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб.

Кроме сплошной очистки полигона, которая проводится дважды в год, саперы ЮВО также регулярно обезвреживают опасные находки времен Великой Отечественной войны.

До середины мая саперам предстоит разминировать территорию общей площадью более 200 га. К работам привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц специальной техники.