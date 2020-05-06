На заводе «Ростеха» не смогли отличить советский Т-34 от японского танка / Фото
|20:45 06.05.2020
|Россия
Руководство входящего в “Ростех” завода “Омсктрансмаш” решило отметить роль коллектива завода в ходе Второй мировой войны, который собирал советские танки Т-34.
Однако на плакате ко “Дню победы” вместо “тридцатьчетверок” изобразили японские средние танки “Чи-Ха”, производившиеся в Японии с 1938 по 1943 год компанией “Мицубиси”. Об этом сообщает ghall.com со ссілкой на росСМИ.
Танки «Чи-Ха» использовались японскими милитаристами на всех театрах военных действий, где участвовали японские войска — включая советский Дальний Восток. Подбитый танк “Чи-Ха” хранится как символ стойкости японского духа в токийском синтоистском храме “Ясукуни”. Поврежденные в боях “Чи-Ха” можно увидеть в военно-исторических музеях возле подмосковной Черноголовки, в Северо-Курильском городском округе Сахалинской области России.
Эксперты отмечают, что спутать “Чи-Ха” со знаменитой “тридцатьчетверкой” специалисту просто невозможно.
Всего в 1943 году в Омске было произведено 1 347 танков Т-34, в 1944 году — 2 163, а в 1945 — 1 940.
Японский “Чи-Ха”
Советский Т-34
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