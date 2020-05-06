На заводе «Ростеха» не смогли отличить советский Т-34 от японского танка / Фото

20:45 06.05.2020   Россия

Руководство входящего в “Ростех” завода “Омсктрансмаш” решило отметить роль коллектива завода в ходе Второй мировой войны, который собирал советские танки Т-34. 

Однако на плакате ко “Дню победы” вместо “тридцатьчетверок” изобразили японские средние танки “Чи-Ха”, производившиеся в Японии с 1938 по 1943 год компанией “Мицубиси”. Об этом сообщает ghall.com со ссілкой на росСМИ.

Танки «Чи-Ха» использовались японскими милитаристами на всех театрах военных действий, где участвовали японские войска — включая советский Дальний Восток. Подбитый танк “Чи-Ха” хранится как символ стойкости японского духа в токийском синтоистском храме “Ясукуни”. Поврежденные в боях “Чи-Ха” можно увидеть в военно-исторических музеях возле подмосковной Черноголовки, в Северо-Курильском городском округе Сахалинской области России.

Эксперты отмечают, что спутать “Чи-Ха” со знаменитой “тридцатьчетверкой” специалисту просто невозможно.

Всего в 1943 году в Омске было произведено 1 347 танков Т-34, в 1944 году — 2 163, а в 1945 — 1 940.

Японский “Чи-Ха”

Советский Т-34



Ще на цю тему:

13:20 04.05.2020
Логистику и сервис в оборонке России "закарантинило"
17:40 30.04.2020
В инженерные войска ВС России поставят 17 буксирно-моторных катеров БМК-МТ
18:30 28.04.2020
Росгвардия объявила закупку 57 тысяч гранат
18:00 14.04.2020
На разработку новых боевых роботов "Соратник" Россия віделит более 130 млрд рублей / Фото
16:00 14.04.2020
ЮВО: Авиационный пол на Кубани пополнился новейшим штурмовиком Су-25СМ3
11:30 08.04.2020
Подчиненную Путину Росгвардию вооружат пулеметами для городского боя
15:20 25.03.2020
Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" оказалась бесперспективной для реального применения
15:00 23.03.2020
За 5 років експорт зброї РФ впав на 18%
21:10 17.03.2020
Генпрокурор РФ обвинил российский ОПК в массовом использовании контрафакта
19:10 17.03.2020
Госдума РФ разрешила сотрудникам государственной охраны применять боевую технику
08:45 17.03.2020
ЮВО: Две артбатареи перевооружились на гаубицы "Мста-С"
15:40 13.03.2020
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от закупки российских Су-35
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
10:20 06.05.2020
Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС
12:30 05.05.2020
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 06.05.2020
Під Афінами виникли сутички через масову гулянку попри коронавірус / Фото
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
15:00 04.05.2020
Греция впервые за карантин впустила на территорию страны мигрантов
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:20 06.05.2020
Отложенные из-за коронавируса учения НАТО пройдут в Грузии в 2021 году
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:20 06.05.2020
ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію
09:20 06.05.2020
Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 06.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 5,6 мая
20:45 06.05.2020
На заводе «Ростеха» не смогли отличить советский Т-34 от японского танка / Фото
19:00 06.05.2020
Российский ВМФ заподозрили в слежении за испытаниями новейшей подлодки Франции / Фото
18:00 06.05.2020
В Великобритании опубликовали исследование российской экспансии в соседние государства
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:40 06.05.2020
ЄСПЛ визнав незаконним звільнення румунської антикорупційної прокурорки Кевеші
21:01 05.05.2020
ЄСПЛ прийняв рішення на користь звільненої антикорупційної прокурорки Румунії
11:45 05.05.2020
Румунія 15 травня почне скасовувати карантин: відкриються перукарні і музеї
09:46 05.05.2020
Слова президента Румунії викликали дипломатичну суперечку з Угорщиною
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
20:30 29.04.2020
Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 06.05.2020
В Украине задержан агент ФСБ, который собирал данные о военных разработках / Видео
20:00 06.05.2020
Маломерным судам в Севастополе разрешили навигацию
19:40 06.05.2020
Суд в Росії 7 травня розгляне апеляцію на арешт кримчанина Олега Приходька
19:20 06.05.2020
Использование украинских самолетов в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной - генсек НАТО
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд