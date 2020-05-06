Контрразведчики Службы безопасности Украины помешали очередной попытке российских спецслужб получить секретную информацию об отечественных военные разработках в ракетостроительной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет ghall.com.

Чтобы получить разведданные, житель Луганщины установил контакты с бойцами Вооруженных сил Украины. Они как раз проходят службу в районе проведения операции Объединенных сил и имели доступ к документам с разработками. За «сотрудничество» агент пообещал военным деньги. Но просчитался – бойцы присягу не нарушили, а сообщили о таком предложении СБУ.

Правоохранители задержали агента 6 мая 2020, когда он передавал представителям ФСБ РФ в мессенджере секретную техническую документацию о ракетном комплексе.

Следователи СБУ уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 29 апреля ВСУ провели успешное испытание ракеты “Тайфун-1” для РСЗО “Град” – поражает цель с расстояния 40 км.