В Украине задержан агент ФСБ, который собирал данные о военных разработках / Видео
|20:30 06.05.2020
|Украина
Контрразведчики Службы безопасности Украины помешали очередной попытке российских спецслужб получить секретную информацию об отечественных военные разработках в ракетостроительной отрасли.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет ghall.com.
Чтобы получить разведданные, житель Луганщины установил контакты с бойцами Вооруженных сил Украины. Они как раз проходят службу в районе проведения операции Объединенных сил и имели доступ к документам с разработками. За «сотрудничество» агент пообещал военным деньги. Но просчитался – бойцы присягу не нарушили, а сообщили о таком предложении СБУ.
Правоохранители задержали агента 6 мая 2020, когда он передавал представителям ФСБ РФ в мессенджере секретную техническую документацию о ракетном комплексе.
Следователи СБУ уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что 29 апреля ВСУ провели успешное испытание ракеты “Тайфун-1” для РСЗО “Град” – поражает цель с расстояния 40 км.
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