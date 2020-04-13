Під Афінами виникли сутички через масову гулянку попри коронавірус / Фото
|20:15 06.05.2020
|Греция
У ніч на середу, 6 травня, в передмісті Афін сталися сутички між поліцією і кількома сотнями молодих людей, які зібрались на вечірку попри пандемію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
Інцидент стався у селищі Ая-Параскеві під Афінами. За даними поліції, близько 400 молодих людей, які зібралися на місці та випивали, побачивши приїзд поліції, почали кидати у них пляшки та каміння.
Поліцейські прибули, аби наказати натовпу розійтися, щоб уникнути поширення коронавірусу.
Про затримання та арешти не повідомляється.
У повідомленні на Facebook мер Ая-Параскеві розповів, що молодь зібралася на площі у відповідь на заклик у соціальних мережах. Він закликав до урядових заходів, щоб захистити район від беззаконня.
Він заявив, що "такі натовпи є бомбами для передачі коронавірусу", та пообіцяв обговорити це питання з прем'єр-міністром. На цій площі вже багато років є проблеми з торгівлею наркотиками.
Фото з сайту Європейська правда
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