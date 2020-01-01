В акваторії Чорного моря, кораблі та катери Військово-Морських Сил Збройних Сил України відпрацювали тактичне маневрування за стандартами НАТО.

Метою заходу було підвищення морського вишколу корабельно-катерного складу під час бойової підготовки національного флоту, повідомляє прес-служба ВМС ЗС України на своїй сторинці у Фейсбук.

Основна увага приділялась доведенню до автоматизму дій корабельних та катерних розрахунків щодо спільного виконання завдань в морі з кораблями Північноатлантичного альянсу.

Подібні учбові заходи сприяють досягненню високих показників сумісності з флотами країн-членів НАТО. Зокрема, на переході морем, особовий склад відпрацював низку корабельних навчально-бойових вправ. Серед яких протиповітряна оборона, протимінні дії у визначених морських районах, радіоелектронна боротьба, патрулювання визначеного району моря, тренування зі зв’язку тощо. Нічне сигнало-виробництво за допомогою прожекторів.

Зазначається, що українські Військово-Морські Сили вже тривалий час використовують стандарти НАТО в багатьох напрямах своєї діяльності. Корабельно-катерний склад використовує стандарти Організації Північноатлантичного договору під час виконання завдань в морі та спільних навчань з кораблями країн-партнерів на постійній основі.