Пограничники Морской охраны отработали противодесантную оборону побережья Азовского моря / Фото
|18:33 06.05.2020
|Украина
В рамках отработки элементов противодесантной обороны побережья Азовского моря корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда Морской охраны во главе с КрМО "Донбасс" совместно с катерами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели боевые учения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Боевые единицы, входящие в состав Объединенных Сил, отрабатывали слаженность действий, совместное маневрирование и изолирование заданного района. Проведен целый комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей, расстрел плавучей мины, а также отработана огневая поддержка береговых подразделений", - сказано в сообщении.
На кораблях и катерах Морской охраны прошла тренировка по спасению человека, упавшего за борт, с предоставлением первичной медицинской помощи.
В Госпогранслужбе подчеркнули, что, традиционно, все упражнения учений отработаны без отрыва от пограничной службы, а опытные экипажи корабля и катеров Морской охраны, выполняя учебные задания, непрерывно обеспечивали контроль за надводной обстановкой в зоне ответственности.
Фото с сайта Цензор.НЕТ
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