Уряд розблокував фінансування телеканалу ATR

19:15 06.05.2020   Крым

Кабінет міністрів надав можливість спрямовувати бюджетні кошти телевізійній компанії «Атлант СВ» для телеканалу з логотипом «АТR T».

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, пише Укрінформ.

"6 травня 2020 року Кабінет міністрів на своєму засіданні вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що урядове рішення передбачає можливість спрямування бюджетних коштів ТОВ «Телевізійна компанія «Атлант СВ» для телеканалу з логотипом «АТR T».

Згідно з документом, кошти підуть на оплату послуг супутникового зв’язку, оренду телевізійного обладнання, оренду приміщень, оплату послуг з використання та придбання об’єктів авторського права.

Т.в.о.міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко пояснила, що прийнята постанова створить правові передумови для подальшого фінансування телеканалу AТR.

Нагадаєм, 10 лютого кримськотатарський телеканал ATR повідомив про блокування його фінансування.

У Міністерстві культури, молоді та спорту пояснили, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 млн грн, МКМС відкрив асигнування на 8,4 млн грн. Проте Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством.



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