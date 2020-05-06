Амерканский самолет-разведчик следит за ПВО оккупантов в Крыму / Фото
|18:15 06.05.2020
|Крым
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W, по данным мониторингового ресурса PlaneRadar, выполняет разведывательные задачи в акватории Черного моря в районе оккупированного Крымского полуострова.
Разведчик проходит курсом вдоль Черноморского побережья РФ и Черноморского побережья оккупированного Крымского полуострова. Самолет приближался к Севастополю на расстояние 57 км, пишет flot2017.
Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным FROG61 на высоте свыше 8,6 тыс.км при скорости 678 км/час проводит разведку всех российских средств ПВО, в том числе истребителей-перехватчиков и ЗРК, а также сетей радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств, расположенных на территории оккупированного Крымского полуострова.
Справка: Самолет-разведчик RC-135V/W ВВС США с конца 70-х годов является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.
Группа операторов RC-135V/W имеет следующий состав и назначение: три оператора РЭБ отслеживают местоположение самолетов противника и системы ПВО по радиолокационным излучениям, перехватываемым системой AEELS. По правому борту находятся 12-16 технических операторов, которые с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО.
Еще семь технических операторов разведки контролируют радиолокационные излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования, дополняющих данные о радиоэлектронной обстановке. Данные передаются трем аналитикам рабочей группы самолета.
Кроме того, в группу входит оператор передачи данных на самолет Боинг Е-3 «АВАКС» и два специалиста полетного технического обслуживания.
Летно-техническая характеристика:
Модификация — RC-135V/W
Размах крыла, м — 39.88
Длина самолета, м — 39.20
Высота самолета, м — 12.70
Площадь крыла, м2- 226.03
Масса, кг
пустого самолета — 46403
максимальная взлетная — 124967
Внутреннее топливо, к- 86047
Тип двигателя — 4 ТРДД Pratt Whitney TF33-P-9
Тяга, кН — 4 x 80.07
Максимальная скорость, км/ч — 991
Крейсерская скорость, км/ч — 901
Практическая дальность, км — 9100
Радиус действия — 4308
Практический потолок, м — 12375
Экипаж, чел — 3-4 + 12-16 операторов.
Фото с сайта flot2017
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