Кримчанам складно отримати українські свідоцтва про народження і смерть – омбудсмен
|17:15 06.05.2020
|Крым
На материковій частині України жителі анексованого Криму стикаються з труднощами отримання свідоцтва про народження або смерті.
Про це йдеться в доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який представила омбудсмен Людмила Денісова, пише Крим.Реалії.
«Для наших громадян ускладнена процедура встановлення фактів народження або смерті, документи можна подати тільки в певний перелік судів і тільки протягом одного року від народження дитини», – сказала Денісова.
Щоб кримчанину отримати українське свідоцтво про народження дитини, яка з'явилася на світ в анексованому Криму, необхідно звернутися в ЗАГС на території материкової України з оригінальним медичним свідоцтвом або засвідченою копією.
Згідно із законом України, ЗАГС відмовить у реєстрації, оскільки не визнає документи Росії, видані в Криму, як доказ появи на світ людини. За фактом отримання письмової відмови офіційно можна подавати в українські суди заяву на встановлення факту народження. Потім суд видає рішення, згідно з яким ЗАГС зобов'язаний зареєструвати дитину.
Схожа процедура і з отриманням свідоцтва про смерть.
Ще на цю тему:
В Крыму корректировать сельхозработы и сохранять урожай будут с помощью тяжелых беспилотников
Начальник российской медсанчасти предложил приобретать средства защиты от covid-19 самостоятельно
У Криму підсилюють патрулювання вулиць
В оккупированном Севастополе еще 7 строителей заразились COVID-19
«Чрезвычайно важный прецедент»: В Чехии решилась судьба владельца отеля, который не принимал россиян
В оккупированном Крыму резко выросло число заразившихся СOVID-19
В оккупированном Крыму более 120 дельфинов выбросились на берег за последний месяц – волонтеры
США засудили каральну психіатрію в окупованому Криму
Оккупанты назвали реальное число жителей Севастополя