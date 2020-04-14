На материковій частині України жителі анексованого Криму стикаються з труднощами отримання свідоцтва про народження або смерті.

Про це йдеться в доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який представила омбудсмен Людмила Денісова, пише Крим.Реалії.

«Для наших громадян ускладнена процедура встановлення фактів народження або смерті, документи можна подати тільки в певний перелік судів і тільки протягом одного року від народження дитини», – сказала Денісова.

Щоб кримчанину отримати українське свідоцтво про народження дитини, яка з'явилася на світ в анексованому Криму, необхідно звернутися в ЗАГС на території материкової України з оригінальним медичним свідоцтвом або засвідченою копією.

Згідно із законом України, ЗАГС відмовить у реєстрації, оскільки не визнає документи Росії, видані в Криму, як доказ появи на світ людини. За фактом отримання письмової відмови офіційно можна подавати в українські суди заяву на встановлення факту народження. Потім суд видає рішення, згідно з яким ЗАГС зобов'язаний зареєструвати дитину.

Схожа процедура і з отриманням свідоцтва про смерть.