Маломерным судам в Севастополе разрешили навигацию
|20:00 06.05.2020
|Севастополь
Оккупационные власти Севастополя со среды, 6 мая, разрешили выход в море для маломерных судов.
Об этом сообщает ТАСС со сссылкой на т.н. "врио губернатора" оккупированного Севастополя Михаила Развожаева.
Условие для выхода имеется лишь одно: судно должно использоваться для любительской рыбалки без оказания коммерческих услуг.
Запрет действовал с 31 марта. "С сегодняшнего дня 6 мая разрешить использование собственных маломерных судов для любительской рыбной ловли при условии соблюдения дистанции не менее 1 м до других лиц. На индивидуальном средстве можно выйти в индивидуальном порядке... чтобы не превратилось в экскурсионно-прогулочный вариант", - сказал Развожаев.
Ситуация с запретами на использование "маломерок" была напрямую связана с пандемией коронавируса.
Развожаев отметил, что постепенно город будет возвращаться к обычной жизни, однако потребуется соблюдать усиленные санитарные меры. В частности, с 12 мая разрешат работу отрасли судостроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности.
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