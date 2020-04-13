Оккупационные власти Севастополя со среды, 6 мая, разрешили выход в море для маломерных судов.

Об этом сообщает ТАСС со сссылкой на т.н. "врио губернатора" оккупированного Севастополя Михаила Развожаева.

Условие для выхода имеется лишь одно: судно должно использоваться для любительской рыбалки без оказания коммерческих услуг.

Запрет действовал с 31 марта. "С сегодняшнего дня 6 мая разрешить использование собственных маломерных судов для любительской рыбной ловли при условии соблюдения дистанции не менее 1 м до других лиц. На индивидуальном средстве можно выйти в индивидуальном порядке... чтобы не превратилось в экскурсионно-прогулочный вариант", - сказал Развожаев.

Ситуация с запретами на использование "маломерок" была напрямую связана с пандемией коронавируса.

Развожаев отметил, что постепенно город будет возвращаться к обычной жизни, однако потребуется соблюдать усиленные санитарные меры. В частности, с 12 мая разрешат работу отрасли судостроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности.