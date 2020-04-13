Суд в Росії 7 травня розгляне апеляцію на арешт кримчанина Олега Приходька

19:40 06.05.2020   Крым

У Росії апеляційний військовий суд міського округу Власіха Московської області 7 травня розгляне апеляційну скаргу кримського адвоката Назіма Шейхмамбетова на постанову про продовження запобіжного заходу українському активісту з окупованого Криму Олегу Приходьку.

Олега  Приходько ФСБ Росії обвинувачує в нібито підготовці до теракту в Саках, а також виготовленні вибухівки. Про це Назім Шейхмамбетов повідомив громадському об’єднанню «Кримська солідарність», пише Центр журналістських розслідувань.

«Завтра о 10 ранку в апеляційному військовому суді міського округу Власіха Московської області, пройде розгляд апеляційної скарги захисту Приходько Олега Аркадійовича на постанову про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, винесене Південним окружним військовим судом 27 березня поточного року. Захист братиме участь за допомогою відеоконференцзв’язку з Кримського гарнізонного військового суду. Олег Аркадійович братиме участь також через відеоконференцзв’язок зі слідчого ізолятора, або з Південного окружного військового суду міста Ростов-на-Дону», – сказав адвокат.

Як повідомлялось, 9 квітня у російському Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд за клопотанням захисту через карантин відклав перше засідання по суті у справі українського активіста з окупованого Криму Олега Приходька, якого ФСБ обвинувачує в нібито підготовці до теракту в Саках, а також виготовленні вибухівки.

9 жовтня 2019 року в окупованому Криму співробітники ФСБ затримали в Саках українського активіста Олега Приходька. ФСБ обвинувачує активіста в нібито підготовці теракту і виготовленні вибухових пристроїв за ст. 205 (терористичний акт) і ст.223.1. (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв) КК РФ. За версією ФСБ, Приходько нібито готував вибух будівлі «адміністрації» міста Саки. 10 жовтня «Київський райсуд» Сімферополя заарештував активіста.

28 жовтня 2019 року ФСБ висунула обвинувачення Олегу Приходьку в нібито підготовці до теракту за ч.1 ст.30 КК РФ і ч.1 ст.205 КК РФ, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин за ч.1 ст. 223-1 КК РФ.

Росфінмоніторинг вніс Олега Приходько в «Перелік осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму».

У січні 2020 року проти Олега Приходька ФСБ висунула друге обвинувачення – в нібито придбанні та зберіганні боєприпасів. Нову справу порушили за ч.1 ст.222.1 Кримінального кодексу РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв) і приєднали до раніше порушеної справи.
У лютому стало відомо, що Приходько висунули ще один епізод обвинувачення – у нібито плануванні вибуху в будівлі генерального консульства РФ у Львові.

27 березня в Криму «суд» продовжив арешт Олегу Приходько до 15 вересня. Потім активіста етапували з Криму до російського Ростова-на-Дону, де на 9 квітня було призначене перше засідання Південного окружного військового суду у справі Приходька.



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