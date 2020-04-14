Использование украинских самолетов в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной - генсек НАТО

19:20 06.05.2020   Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует использование украинских самолетов "Мрия" и "Руслан" для стратегических перевозок медицинского оборудования в борьбе с пандемией коронавируса, что демонстрирует тесное сотрудничество союзников по альянсу с Украиной.

"Я видел эти самолеты – они огромные, у них есть громадные возможности, и украинские самолеты демонстрируют, как НАТО работает с партнером – Украиной, чтобы обеспечить воздушные перевозки для союзников по НАТО", - сказал он во вторник, 5 мая, в ходе видео-пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Пресс-конференция состоялась накануне внеочередного заседания министров обороны Северо-Атлантического альянса, которое пройдет по защищенным каналам в формате видео-конференции, и которое было созвано по инициативе генсека в связи с пандемией COVID-19.

Генсек подчеркнул, что союзники приветствуют тот факт, что у НАТО есть много партнеров. "Мы можем вместе стоять и реагировать на общие вызовы, каким является кризис COVID-19", - добавил он.

Столтенберг отметил, что приветствует тесное партнерство с Украиной. «Это (пандемия коронавируса – ИФ) коснулось нас всех, это - общий вызов, на который мы должны реагировать сообща. Конечно, мы сейчас обсуждаем, как дальше мы можем усилить партнерство с Украиной, и Программа усиленных возможностей – один из элементов, в отношении которого сейчас идет обсуждение, поэтому мне еще рано делать выводы, но все, что мы делаем вместе, укрепляет партнерство между НАТО и Украиной", - уверен генсек альянса.



Ще на цю тему:

18:45 06.05.2020
Україна готова приєднатися до Партнерства розширених можливостей НАТО – Пристайко
09:40 06.05.2020
Курс України до НАТО залишається незмінним - Пристайко
09:15 05.05.2020
Про що говоритимуть 30 начальників штабів НАТО під час першої в історії онлайн-зустрічі
21:01 17.04.2020
НАТО проводить "стримувальні" операції у Балтійському та Чорному морях
09:30 17.04.2020
Словаччина пообіцяла Україні допомогу у здобутті статусу партнера розширених можливостей НАТО
19:45 16.04.2020
«Підтримка Альянсом суверенітету та територіальної цілісності України — непохитна», — голова представництва НАТО в Україні
12:45 16.04.2020
Столтенберг: НАТО продолжает тесное сотрудничество в Черноморском регионе с Грузией и Украиной
17:01 15.04.2020
52% українців - за економічну інтеграцію України з ЄС, 49% - за вступ до НАТО - опитування
14:01 15.04.2020
Міністри оборони НАТО вирішать, як протистояти дезінформації навколо COVID-19
10:30 15.04.2020
Україна забезпечує стратегічне авівперевезення для країн НАТО в час пандемії, - Столтенберг
08:21 15.04.2020
Мілітаризація Росією Криму та Чорного моря є проблемою безпеки для НАТО
08:01 15.04.2020
У НАТО вважають, що про Програму розширених можливостей для України говорити рано
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
10:20 06.05.2020
Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС
12:30 05.05.2020
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 06.05.2020
Під Афінами виникли сутички через масову гулянку попри коронавірус / Фото
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
15:00 04.05.2020
Греция впервые за карантин впустила на территорию страны мигрантов
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:20 06.05.2020
Отложенные из-за коронавируса учения НАТО пройдут в Грузии в 2021 году
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:20 06.05.2020
ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію
09:20 06.05.2020
Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 06.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 5,6 мая
20:45 06.05.2020
На заводе «Ростеха» не смогли отличить советский Т-34 от японского танка / Фото
19:00 06.05.2020
Российский ВМФ заподозрили в слежении за испытаниями новейшей подлодки Франции / Фото
18:00 06.05.2020
В Великобритании опубликовали исследование российской экспансии в соседние государства
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:40 06.05.2020
ЄСПЛ визнав незаконним звільнення румунської антикорупційної прокурорки Кевеші
21:01 05.05.2020
ЄСПЛ прийняв рішення на користь звільненої антикорупційної прокурорки Румунії
11:45 05.05.2020
Румунія 15 травня почне скасовувати карантин: відкриються перукарні і музеї
09:46 05.05.2020
Слова президента Румунії викликали дипломатичну суперечку з Угорщиною
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
20:30 29.04.2020
Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 06.05.2020
В Украине задержан агент ФСБ, который собирал данные о военных разработках / Видео
20:00 06.05.2020
Маломерным судам в Севастополе разрешили навигацию
19:40 06.05.2020
Суд в Росії 7 травня розгляне апеляцію на арешт кримчанина Олега Приходька
19:20 06.05.2020
Использование украинских самолетов в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной - генсек НАТО
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд