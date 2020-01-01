Российский ВМФ заподозрили в слежении за испытаниями новейшей подлодки Франции / Фото
|19:00 06.05.2020
|Россия
Российский средний морской танкер "Академик Пашин" и корвет "Стерегущий" заподозрили в попытке наблюдения за ходовыми испытаниями многоцелевой атомной подлодки "Сюффрен" – головной субмарины класса "Барракуда", предназначенной для ВМС Франции.
Как пишет MIL.PRESS FLOT, об этом сообщает Naval News со ссылкой на газету La Manche Libre.
По данным журналистов, судно и корвет ВМФ России заметили недалеко от побережья Шербура, где с 27 апреля проходит первый этап испытаний подлодки "Сюффрен".
Сначала за действиями "Академика Пашина" и "Стерегущего" наблюдали привлеченные к испытаниям новейшей субмарины корабли ВМС Франции, а 30 апреля о сопровождении российских судна и корвета отчитался Королевский военно-морской флот Великобритании, направивший в район патрульный корабль "Мёрси".
Зарубежные журналисты отмечают, что "Академик Пашин" не имеет на борту аппаратуры для слежения, однако корвет "Стерегущий", как и другие боевые корабли, имеет потенциал для сбора разведданных, "если находится в нужном месте в нужное время".
По данным Naval News, "Академик Пашин" прибыл к побережью Франции еще в середине апреля и занял позицию в заливе Сены – всего в 30 милях от запланированного места испытаний подлодки "Сюффрен". Там же был замечен и спасательный буксир "Николай Чикер". Ранее, в конце марта, в этом районе танкер встречался с океанографическим исследовательским судном "Янтарь".
Как уточняют иностранные журналисты, утром 27 апреля "Академик Пашин" проследовал через Дуврский пролив со скоростью около 13 узлов. По официальной информации, танкер направляется в Мурманск.
Naval News не исключает, что задержка начала испытаний подлодки "Сюффрен" была связана с присутствием поблизости российских судов.
Головной средний морской танкер проекта 23130 "Академик Пашин" пополнил состав Северного флота в январе 2020 года. Это однопалубное судно с двойным корпусом в районе грузовых танков, способное ходить в северных широтах. Танкер предназначен для перевозки как горючего для боевых кораблей, так и авиационного топлива и продуктов питания. Дальность плавания составляет 9000 морских миль, а одной из основных задач называется сопровождение авианесущих кораблей.
Корвет "Стерегущий" проекта 20380 несет службу с 2008 года. Длина корабля превышает 100 метров, водоизмещение – 2220 тонн. Вооружение – противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-мм артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.
Фото с сайта MIL.PRESS FLOT
Ще на цю тему:
Росія отримала дані про український двигун і корвет - матеріали суду / Матеріали суду
Bellingcat: Офіцер ГРУ, якого звинувачують у замаху на бізнесмена в Болгарії, є чинним дипломатом РФ
У Давосі затримали російських «сантехніків», які готували замах на фінансиста Браудера
Росія оголосила персонами нон грата двох німецьких дипломатів
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
Росія відповість Німеччині на висилку двох працівників посольства
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии