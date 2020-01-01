Российский средний морской танкер "Академик Пашин" и корвет "Стерегущий" заподозрили в попытке наблюдения за ходовыми испытаниями многоцелевой атомной подлодки "Сюффрен" – головной субмарины класса "Барракуда", предназначенной для ВМС Франции.

Как пишет MIL.PRESS FLOT, об этом сообщает Naval News со ссылкой на газету La Manche Libre.

По данным журналистов, судно и корвет ВМФ России заметили недалеко от побережья Шербура, где с 27 апреля проходит первый этап испытаний подлодки "Сюффрен".

Сначала за действиями "Академика Пашина" и "Стерегущего" наблюдали привлеченные к испытаниям новейшей субмарины корабли ВМС Франции, а 30 апреля о сопровождении российских судна и корвета отчитался Королевский военно-морской флот Великобритании, направивший в район патрульный корабль "Мёрси".

Зарубежные журналисты отмечают, что "Академик Пашин" не имеет на борту аппаратуры для слежения, однако корвет "Стерегущий", как и другие боевые корабли, имеет потенциал для сбора разведданных, "если находится в нужном месте в нужное время".

По данным Naval News, "Академик Пашин" прибыл к побережью Франции еще в середине апреля и занял позицию в заливе Сены – всего в 30 милях от запланированного места испытаний подлодки "Сюффрен". Там же был замечен и спасательный буксир "Николай Чикер". Ранее, в конце марта, в этом районе танкер встречался с океанографическим исследовательским судном "Янтарь".

Как уточняют иностранные журналисты, утром 27 апреля "Академик Пашин" проследовал через Дуврский пролив со скоростью около 13 узлов. По официальной информации, танкер направляется в Мурманск.

Naval News не исключает, что задержка начала испытаний подлодки "Сюффрен" была связана с присутствием поблизости российских судов.

Головной средний морской танкер проекта 23130 "Академик Пашин" пополнил состав Северного флота в январе 2020 года. Это однопалубное судно с двойным корпусом в районе грузовых танков, способное ходить в северных широтах. Танкер предназначен для перевозки как горючего для боевых кораблей, так и авиационного топлива и продуктов питания. Дальность плавания составляет 9000 морских миль, а одной из основных задач называется сопровождение авианесущих кораблей.

Корвет "Стерегущий" проекта 20380 несет службу с 2008 года. Длина корабля превышает 100 метров, водоизмещение – 2220 тонн. Вооружение – противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-мм артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.

Фото с сайта MIL.PRESS FLOT