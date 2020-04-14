Україна готова приєднатися до Партнерства розширених можливостей НАТО – Пристайко
|18:45 06.05.2020
|Украина
Україна підготувала всю необхідну військову базу і готова приєднатися до Програми партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership), заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко під час відеоконференції з послами країн-членів Альянсу, Представництвом НАТО в Україні.
Як пише ZN,UA, про це повідомляє пресслужба уряду в середу, 6 травня.
"З військової точки зору Україна готова приєднатися до Програми розширених можливостей, що збільшить взаємодію українських військових з підрозділами країн-членів НАТО. Залишається певне "домашнє завдання" на цьому напрямку, але робота добре спланована і її розуміють представники сектору безпеки та оборони України, як і їх партнери в НАТО", – сказав Вадим Пристайко.
Він також зазначив, що з політичної точки зору спостерігається формування консенсусу щодо запрошення України до цього формату найближчих партнерів Альянсу. Повідомляється, що на сьогодні в рамках програми НАТО взаємодіють Австралія, Йорданія, Швеція, Фінляндія та Грузія.
Віцепрем'єр підкреслив, що Україна продовжує незмінний рух у напрямку досягнення повноправного членства в ЄС і НАТО, як це визначено Конституцією України.
"Чекаю на запрошення для України вже під час наступного засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони", – підсумував Вадим Пристайко.
Інтеграція в НАТО залишається офіційним українським курсом після виборів президента, на яких переміг Володимир Зеленський. Країна на шляху до того, щоб отримати статус партнера "Розширених можливостей НАТО" в цьому році, якщо темпи реформ зберігатимуться.
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