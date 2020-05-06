В Великобритании опубликовали исследование российской экспансии в соседние государства

18:00 06.05.2020   Россия

Объединенный Королевской институт оборонных исследований опубликовал материал Н.Мелвина «Russia’s Policy of Passport Proliferation».

Автор исследования анализирует политическую инициативу Кремля по упрощению процедуры получения гражданства РФ и ее последствий для соседних с Россией государств, пишет ghall.com.

Ключевые сигналы:

– несмотря на декларируемую «демографическую» направленность изменений в закон о гражданстве РФ, истинные намерения Кремля содержат идею построения будущей региональной внешней политики на платформе российской этнолингвистической идентичности и национализма.

Иными словами, предложенные Путиным изменения в упомянутый закон содержат правовую основу для угрозы и/или фактического применения силы на основании просьбы или требования по защите российских граждан, проживающих на территории соседних стран. При этом, по предварительным данным, количество потенциальных «приобретателей» гражданства РФ за ее пределами может достигать 5-10 млн. человек;

– детальный анализ соответствующих законодательных изменений свидетельствует о реализации намерений с юридического закрепления в российском законодательстве правовых оснований для оправдания возможного вмешательства во внутренние дела соседних государств и / или новые факты военной агрессии.

Указанные процессы начались де-юре с аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, где РФ, «паспортизуя» диаспору, начала использовать фактор гражданства в своих геополитических целях на постсоветском территориях. Де-факто же эти процессы, в сочетании с другим «инструментарием» российской региональной политики, с разной интенсивностью продолжаются уже около тридцати лет, в частности, на территории Молдовы, Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Украины, а также в рамках других локальных вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве;

– с 2004 года Украина стала ключевой мишенью Кремля на направлении «укрепления отношений с соотечественниками» путем реализации «русского мира», впрочем, аннексия Крыма, инспирация и участие РФ в войне на Донбассе открыли новую главу этнонациональной политики РФ — захват территорий другого государства военными методами на основе этнических «претензий».

Используя с 2014 года термин «Новороссия», российское руководство стремилось продемонстрировать намерения объединения территорий бывшей Российской империи (современной юго-восточной Украины) в новое квазиформирование, пытаясь придать этому процессу политико-правового обоснования путем имплементации вопросов языковой и этнической идентичности. Несмотря на то, что проект «Новороссия» сегодня находится «на паузе», РФ де-факто продолжает политику использования этнической и языковой составляющей в реализации своей внешней региональной политики;

– в юридическом смысле процесс этнонациональной экспансии начался в 2014 году с внесением изменений в законодательство РФ, которые позволяли ускорить процесс натурализации новой категории русскоязычных граждан, в частности, из числа населения аннексированного Крыму. В 2019 году Кремль продолжил эту политику, предоставив возможность жителям неподконтрольных Киеву территории Донбасса получить паспорт гражданина РФ по упрощенной процедуре, чем воспользовались около 270 тыс. Украинских граждан. Изменения же 2020 значительно расширяют «географию» паспортизации и позволяют гражданам большинства стран из числа бывших республик СССР наличие двойного гражданства, что раньше было запрещено российскими законами;

– внесение В.Путиным изменения в закон о гражданстве стало еще одним шагом на пути реализации российским руководством агрессивной региональной внешней политики и политики безопасности, важной составляющей которой является создание на всем постсоветском пространстве прецедента транснационального гражданства. Указанный элемент внешнеполитической стратегии Кремля является одним из ключевых в процессе практического закрепления российских интересов за пределами РФ, уже в среднесрочной перспективе имеет ослабить юридическую «вес» государственных границ соседей РФ и усилить позиции России, в частности, направлении юридически обоснованного использования силовых / военных методов их достижения.



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