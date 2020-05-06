В апреле 2020 года оператор обработал почти 160 тысяч тонн грузов и загрузил 25 теплоходов.



Портовый оператор "Аскет Шиппинг", работающий в Бердянском морском порту, перевалил 1,522 млн тонн зерновых и пищевых грузов за 10 месяцев.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию "Аскет Шиппинг".

"По сравнению с показателями предыдущего маркетингового года, мы идем с опережением - и по объемам, и по интенсивности загрузки судов", - отметила директор Бердянского филиала компании Виктория Абреева.

По словам Абреевой, установлен новый рекорд апреля - обработано 159,843 тысячи тонн грузов и загружено 25 теплоходов за месяц.

"Аскет Шиппинг" с начала работы в Бердянском порту перевалил более 3 млн тонн грузов. В прошлом году перевалка "Аскет Шиппинг" увеличилась до 1,133 млн тонн.