Новая коронавирусная инфекция обнаружена у восьми человек в Севастополе, семь из которых опять оказались строителями военного объекта.

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного правительства Севастополя, пишет Крыминформ.

«По состоянию на утро 6 мая зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19. Семь человек – это люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в Омеге. Они находились в военных обсерваторах, были в контакте с ранее заболевшими. Ещё один положительный тест у женщины, которая вернулась из Москвы и была на самоизоляции в одном из садовых товариществ. Поскольку женщина соблюдала режим самоизоляции, контактных лиц нет», – говорится в сообщении.

Накануне вирус был также подтвержден у семи строителей на военных объектах в Севастополе.

Всего в городе выявлено 106 случаев инфицирования, 15 человек уже выздоровели, двое скончались.