У Скадовському порту відкриють пункт пропуску для відновлення вантажопотоку - Криклій
|17:00 06.05.2020
|Украина
Міністерство інфраструктури України планує відновити вантажопотік у Скадовському морському торговельному порту шляхом відкриття окремого пункту пропуску через кордон для морського сполучення.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у ході спільного робочого візиту в Херсонську область з віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, пише Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
“Ми маємо відновити вантажопотік у порту Скадовська. Це стратегічно важлива задача. Наразі підприємство перебуває у стадії передачі Фонду держмайна. І ми хочемо оптимального використання цього майна та потужностей порту. Для цього потрібно відкрити окремий пункт пропуску через кордон для морського сполучення. Відповідне розпорядження міністерства, яке це пропонує, вже погоджене з усіма профільними відомствами та передане в уряд. Очікуємо, що найближчим часом рішення буде прийнято”, - наголосив Криклій.
Він зауважив, що Міністерство інфраструктури продовжує роботу з передачі у концесію морських торговельних портів “Ольвія” та Херсон, а також над новими концесійними проєктами у важливих інфраструктурних галузях.
У ході робочого візиту міністри оглянули роботу та потужності Скадовського порту, а також обговорили перспективи подальшого розвитку.
Скадовський морський торговельний порт розташований на північному березі Джарилгацької затоки Чорного моря. Його причальна лінія складає 0,8 км з глибинами до 6 м. Сухопутний зв’язок із морським портом здійснюється через автомобільний транспорт. Вантажообіг порту в 2019 році склав 4,7 тис. тонн. Пропускна спроможність терміналів сягає 1,3 млн тонн/рік.
Ще на цю тему:
Документы украинских моряков с истекшим сроком будут действительны еще до трех месяцев — МИУ
Три частные буксирные компании в Одессе решили объединиться
Заходы круизных лайнеров в Одессу пока отменяются из-за коронавируса
Бердянський порт перейшов на скорочений робочий тиждень
Одеський порт налагодив «безконтактний» пропуск на прохідних
Іноземним екіпажам у морпортах України заборонено сходити на берег
Маріупольський порт очікує заходу 13 суден після поліпшення погоди
У січні-лютому морпорти збільшили суднооборот на 6%