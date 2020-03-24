Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
|16:40 06.05.2020
|Болгария
Чрезвычайное положение, объявленное в Болгарии в связи с пандемией коронавируса, отменяется и перестаёт действовать в стране с 13 мая.
Об этом сообщил министр здравоохранения Кирил Ананиев, пишет bgnew.
Однако при этом какое-то время будут сохранятся меры по противодействию распространения коронавируса COVID-19.
Министр финансов Владислав Горанов подтвердил, что финансовые меры поддержки бизнеса и социальный пакет будут действовать и после отмены чрезвычайного положения.
Министр юстиции Данаил Кирилов пояснил, что после отмены чрезвычайного положения частные судебные исполнители какое-то время не будут иметь права налагать запреты и применять принудительные меры для взыскания задолженностей.
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