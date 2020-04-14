Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку авиации условного противника
|16:20 06.05.2020
|Россия
Экипажи малого ракетного корабля «Великий Устюг» и ракетного катера «Ступинец» Каспийской флотилии провели плановую тренировку по отражению воздушной атаки с использованием установок радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны .
Подразделения РЭБ отработали действия по выводу из строя навигационных систем авиации условного противника на подлете к корабельной группе в море, пишет пресс-служба Минобороны России.
Расчеты ПВО не допустили подлета самолетов условного противника на рубеж открытия огня и провели электронные пуски ракет из корабельных зенитных ракетных комплексов по воздушным целям на значительной дальности от места нахождения сил КФл.
Кроме того, с помощью установок РЭБ личный состав отработал способы выведения из строя радиоэлектронной техники надводного корабля, ведущего разведку в море.
В тренировке были задействованы экипажи малого ракетного корабля «Великий Устюг» и ракетного катера «Ступинец», самолеты Су-24СМ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
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