Свыше 30 человек заразились коронавирусом в алуштинской больнице с момента выявления первой инфицированной женщины.

Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в Крыму сообщила руководитель оккупационного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, пишет Крыминформ.

«У всех лиц, что были обследованы вчера (в обсерваторе больницы), клинических проявлений заболевания нет, но получен положительный результат по коронавирусу. Итого из этого очага госпитализировано 34 заболевших за весь период: 10 медиков, остальные – пациенты. По тем, по кому сегодня ночью получили положительные результаты, решается вопрос о переводе в 7 горбольницу Симферополя, а тех, у кого получены отрицательные результаты, – в обсервацию в другом месте, чтобы все отмыть и больница начала работу в обычном режиме», – сообщила Пеньковская.

За сутки коронавирус был выявлен у 32 жителей республики, 24 из них в алуштинском обсерваторе, еще 5 – контактные лица по медработнику из Ялты. «Они находились под медицинским наблюдением – 4 пациента больницы и 1 медработник. Еще один очаг в Красноперекопском районе в селе Почетное. Всего по этому очагу уже у шести лиц, среди тех, кто находится под наблюдением, обнаружена коронавирусная инфекция», – добавила Пеньковская.

Новый очаг зарегистрирован в Симферополе. Заразившаяся – с 22 марта по 24 апреля находилась в Москве, по прибытии в Крым у нее появились клинические проявления. Она госпитализирована в 7 горбольницу.

Накануне сообщалось, что есть вероятность закрытия больницы в Алуште на карантин.