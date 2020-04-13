Случаи заражение новой коронавирусной инфекцией за сутки в оккупированном Крыму лабораторно подтверждены у 32 человек.

Об этом во время заседания оперативного штаба сообщилт.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.



«Ситуация за истекшие сутки плохая: 32 заболевших. 24 – это алуштинский обсерватор, старый очаг: шесть врачей, остальные – пациенты. 6 человек – Ялта, 5 из них – старый очаг, контакты были у медсестры, у которой был выявлен коронавирус, и одна женщина с непонятным источником. В Симферополе одна женщина, вернувшаяся из Москвы в последние несколько дней. И Красноперекопский район, село Почетное еще один заболевший, находится в Джанкойской больнице», – сообщил Аксенов.

В общей сложности в Крыму с момента введения ограничительных мер было зарегистрировано 160 случаев заражения COVID-19, при этом 40 граждан уже выписаны из больниц с выздоровлением.

Накануне Аксенов сообщил, что есть вероятность закрытия больницы в Алуште на карантин. В то же время, 5 мая карантин был снят с Симферопольской клинической больницы.

Режим самоизоляции для всех граждан в оккупированном Крыму объявлен до 11 мая. В ближайшее время власти намерены объявить о смягчении ограничительных мер в республике. При этом, с 12 мая ожидается введение обязательного масочного режима.