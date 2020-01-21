Совет директоров российского «Северного морского пароходства» решил не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года
|15:20 06.05.2020
|Россия
Решение не выплачивать дивиденды принято в связи с отсутствием прибыли по итогам работы Общества за 2019 год.
Совет директоров ОАО «Северное морское пароходство» (ОАО СМП, г. Архангельск) принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров (ГОСА) в связи с отсутствием прибыли по итогам работы Общества за 2019 год прибыль не распределять; дивиденды по итогам деятельности Общества за 2019 год по привилегированным и обыкновенным акциям Общества не объявлять, пишет portnews со ссылкой на материалы судоходной компании.
Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования назначено на 29 мая 2020 года. На повестку дня ГОСА вынесены стандартные вопросы годового собрания.
ОАО «Северное морское пароходство» – судоходная компания, одна из крупнейших на северо-западе России, занимающаяся морскими перевозками по всему миру, в том числе по трассе Северного морского пути. Флот СМП состоит из универсальных сухогрузов дедвейтом 2,5 - 9,25 тыс тонн, которые перевозят все виды сухих грузов, включая радиоактивные и опасные грузы.
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