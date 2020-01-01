Севастополю нарисуют новый кольцевой газопровод за 33 миллиона рублей

15:00 06.05.2020   Севастополь

Оккупационные власти Севастополя ищут нового подрядчика, который проведет проектно-изыскательские работы для строительства кольцевого газопровода от ГРС-1 — через Балаклаву и мыс Фиолент — до Казачьей бухты. 

Для компании, которая благополучно выполнит это задание, в оккупационной администрации города приготовили 33,82 миллиона рублей. Проектно-изыскательские работы должна быть завершены до 1 декабря 2020 года, узнали «Примечания» на официальном сайте госзакупок России.

Такие работы ранее выполнило АО «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «ГИПРОНИИГАЗ» (Саратов), сказано в материалах того же сайта госзакупок. С этим предприятием в январе 2016 года оккупационные власти Севастополя, который на тот момент возглавлял "губернатор" Сергей Меняйло, заключили госконтракт на проектирование газопровода стоимостью 23,26 миллиона рублей.

На основании проектной документации, подготовленной «ГИПРОНИИГАЗ», к строительству кольцевого газопровода приступила фирма «Ямалспецстрой». С ней в ноябре 2017 года оккупационные власти Севастополя заключили госконтракт стоимостью 466,9 миллиона рублей, через три месяца губернатор Дмитрий Овсянников дал старт строительству, написав на трубе «Спасибо Президенту России от севастопольцев!!!». Работы должны были быть выполнены до 1 декабря 2018 года. Кольцевой газопровод от ГРС-1 (Штормовое) до Казачьей Бухты протяженностью 31,1 километра мог бы пропускать 33 тысячи кубометров газа в час, что помогло бы покончить с зимним дефицитом газа в Севастополе.

Но с января по ноябрь 2018 года ООО «Ямалспецстрой», которое за это время должно было выполнить работы на 466,9 миллиона, выполнило лишь на 58,9 миллиона рублей, то есть взятые на себя обязательства по госконтракту фирма не выполнила, решили власти Севастополя. И в январе 2019 года чиновники в одностороннем порядке расторгли контракт (фотокопия соответствующего решения есть у «Примечаний»).

В феврале 2019 года оккупационные власти города обратились в арбитражный суд с заявлением о взыскании с «Ямалспецстроя» 14,24 миллиона рублей, излишне перечисленных фирме по госконтракту, и истребовании у «Ямалспецстрой» экземпляр исполнительно-технической документации. «Ямалспецстрой» в ответ подал встречный иск, после уточнения которого требования которого выглядят так: взыскать с властей Севастополя стоимость выполненных работ — 61,47 миллиона рублей. В рамках этого разбирательства проводилась комплексная экспертиза качества проектно-изыскательских работ, выполненных «ГИПРОНИИГАЗ», о выводах экспертов станет известно после вынесения судом решения по тяжбе.



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