Глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнёва обратилась к крымскому оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса с просьбой перекрыть проезд к пляжам людям, не имеющим алуштинской прописки.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, пишет ForPost.

По мнению Галины Огнёвой, такие меры позволят снизить количество приезжающих из других городов.

Она также попросила усилить количество постов и нарядов ДПС на въездах в курортный город и прилегающие к нему поселки.

«По информации контрольно-мониторинговых групп за праздничные дни 1-3 мая в муниципалитете зарегистрировано 174 нарушения. 93 нарушения только в лесной зоне пос. Зеленогорье. Массовое посещение пляжной зоны с. Солнечногорское и с. Малореченское жителями Симферополя, Евпатории и др. За весь период режима самоизоляции сотрудниками МВД составлено и передано в суд 175 административных протоколов», – перечислила Огнёва.