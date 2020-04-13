Оккупационные власти Алушты просят перекрыть приезжим доступ к пляжам
|14:40 06.05.2020
|Алушта
Глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнёва обратилась к крымскому оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса с просьбой перекрыть проезд к пляжам людям, не имеющим алуштинской прописки.
Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, пишет ForPost.
По мнению Галины Огнёвой, такие меры позволят снизить количество приезжающих из других городов.
Она также попросила усилить количество постов и нарядов ДПС на въездах в курортный город и прилегающие к нему поселки.
«По информации контрольно-мониторинговых групп за праздничные дни 1-3 мая в муниципалитете зарегистрировано 174 нарушения. 93 нарушения только в лесной зоне пос. Зеленогорье. Массовое посещение пляжной зоны с. Солнечногорское и с. Малореченское жителями Симферополя, Евпатории и др. За весь период режима самоизоляции сотрудниками МВД составлено и передано в суд 175 административных протоколов», – перечислила Огнёва.
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