В Крыму корректировать сельхозработы и сохранять урожай будут с помощью тяжелых беспилотников

14:20 06.05.2020   Крым

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (КФУ) закупил тяжелые беспилотные летательные аппараты для создаваемого центра цифрового земледелия по прогнозу и анализу выращивания сельхозкультур. 

Создание такого центра позволит аграриям корректировать сельхозработы и сохранять урожай, сообщил ТАСС проректор вуза по внешним связям Михаил Сергеев.

"Центр цифрового земледелия создается на базе нашего университета. Это сеть метеостанций, собственный спутниковый комплекс "Сканэкс", пять беспилотных летательных аппаратов, среди которых и тяжелый, производства концерна "Калашников". Ждем поставку квадрокоптера, который позволяет проводить точечное опрыскивание. У нас будет такой эксклюзивный набор, которого в вузах, наверное, нет нигде", - сказал Сергеев.

Он отметил, что все коптеры оснащены оборудованием для мониторинга сельхозугодий, мощной оптикой с возможностью инфракрасной съемки. Облеты планируется совершать один раз в две недели. Данные воздушной разведки будут поступать в геоинформационный сервер для анализа и принятия решений.

Проректор сообщил, что вуз уже развернул сеть из 14 метеостанций на землях университета площадью в 5,5 тыс га практически во всех регионах республики. С их помощью можно будет получить точные данные о температуре, осадкам, скорости и направлению ветра, ультрафиолетовому излучению и количеству осадков.

"Мы будем получать точные данные о почвенном анализе, онлайн о температуре, списке техники на полях и какие операции она выполняет. Будем смотреть как в динамике все развивается. К примеру, если у растений появятся какие-то проблемы, скажем, вредители, то будем высылать туда дрон-опрыскиватель", - сказал он.

Работы по созданию центра планируют завершить в течение года: будет создана математическая модель, в которую будут внесены все факторы, влияющие на погоду в регионе. "Это, например, резкие смены скорости и направления ветра. Нам надо максимально точно наполнить математическое уравнение, чтобы точно выдавать прогноз", - подчеркнул Сергеев.

Он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с руководством региона для задействования возможностей центра цифрового земледелия.



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