У МЗС назвали три важливі кроки в стратегії деокупації Криму

13:20 06.05.2020   Крым

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ розробляє стратегію деокупації Криму, при цьому, за його словами, є три важливі кроки, які Київ повинен виконати.

Про це міністр заявив в інтерв’ю Радіо НВ, пише Укрінформ.

"Перша задача – як ми утримуємо окупований Крим на стратегічному порядку денному, щоб це питання не забувалося. Друге – як ми забезпечуємо ефективність санкційного режиму стосовно Криму. Третє – які додаткові міжнародні інструменти ми можемо залучити для того, щоб здійснювати тиск на Росію. І декілька інших. А стратегічна задача – це як Крим буде повернений до України. Я абсолютно переконаний, що це так і відбудеться. Це не дипломатична фантазія, а цілком прагматичний розрахунок", – сказав Кулеба.

За його словами, команда Міністерства закордонних справ й інші відомства постійно працюють над цим.

Нагадаємо: міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Євросоюз продовжив до 15 вересня 2020 року санкції проти осіб і організацій, причетних до анексії Криму. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.



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