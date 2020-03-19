5 мая 2020 года ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" вышел из Североморска.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, целью выхода является отработка плановых задач боевой подготовки, пишет sudostroenie.info.



Ожидается, что экипаж крейсера выполнит артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в морских полигонах Северного флота. Район проведения стрельб будет закрыт для судоходства и полётов авиации.



По информации военного ведомства, выход корабля в море продлится несколько дней.

Напомним, корабли ВМС США впервые за 30 лет вошли в Баренцево море. Россия уведомлена.