Российский ракетный крейсер вышел в Баренцево море для проведения стрельб
|14:00 06.05.2020
|Россия
5 мая 2020 года ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" вышел из Североморска.
Как сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, целью выхода является отработка плановых задач боевой подготовки, пишет sudostroenie.info.
Ожидается, что экипаж крейсера выполнит артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в морских полигонах Северного флота. Район проведения стрельб будет закрыт для судоходства и полётов авиации.
По информации военного ведомства, выход корабля в море продлится несколько дней.
Напомним, корабли ВМС США впервые за 30 лет вошли в Баренцево море. Россия уведомлена.
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