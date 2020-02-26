Новый спасатель дальней морской зоны создадут в России
|13:00 06.05.2020
|Россия
Новое спасательное судно дальней морской/океанской зоны разработают для ВМФ России.
Оно заменит суда проекта 1452 типа "Памир". Соответствующее поручение дали в Адмиралтействе конструкторам в конце 2019 года. Об этом Mil.Press FLOT сообщили два информированных источника, отраслевой и флотский.
По данным одного из них, соответствующие работы ведет ЦМКБ "Алмаз". Другой собеседник рассказал изданию, что к концу I квартала 2020 года КБ уже подготовило аванпроект судна.
Потребность в новых спасательных судах с шахтным спасательным колоколом может составлять до 8-10 единиц, отметили источники.
Водоизмещение нового судна составит порядка 5000 т, длина - 100 м, ширина - 16-18 м, осадка - 5 м. Одна из особенностей спасателя - усиленный ледовый класс: от Arc5 и выше.
Другая - оснащение его шахтным спасательным колоколом (ШСК). Таким образом, отметил отраслевой источник, новый спасатель получит возможность обеспечивать водолазные спуски на значительную глубину. Вместе с тем, добавил он, СС создается под свои задачи, а не для замены судов-спасателей подлодок проекта 21300, шифр "Дельфин". Серийное производство последних пока откладывается: техпроект планируют доработать.
Прочие подробности о разработке пока неизвестны. Изданию не удалось получить оперативный комментарий на флоте и в ЦМКБ "Алмаз".
Спасательные морские буксиры проекта 1452 типа "Памир" вошли в состав флота с 1974 по 1983 годы, всего построили четыре единицы. В строю остаются три судна.
Также с 1959 по 1965 годы для отечественного ВМФ построили девять спасательных судов (при закладке классифицировались как морские буксиры) проекта 527 и их модификаций. В составе ВМФ России осталось лишь головное судно данного проекта, впоследствие серьезно модернизированное - "ЭПРОН".
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