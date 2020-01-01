ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію

12:20 06.05.2020   Молдова

Європейський Союз очікує, що уряд Молдови повною мірою виконає зобов’язання щодо впровадження правових та соціальних реформ, передбачених Угодою про асоціацію між ЄС і Молдовою.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час телефонної розмови з міністром закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Олегом Тулеа, повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій, пише Укрінформ.

"ЄС очікує очевидного виконання владою Молдови зобов’язань у сфері реформ, що передбачені Угодою про асоціацію, особливо у реформах судового сектору, у боротьбі з корупцією, а також у деполітизації державних інституцій. Ці реформи є критично важливими, щоб відповісти на очікування народу Молдови. Високий представник Боррель також нагадав, що виконання цих очікуваних реформ дозволить ЄС швидко прийняти рішення щодо реалізації поточної програми макрофінансової допомоги", - йдеться у повідомленні.

Боррель нагадав також, що ЄС очікує від молдовської влади на розв'язання питання навколо масштабного банківського шахрайства у 2014 році шляхом притягнення до відповідальності винних та повернення вкрадених активів.

Сторони обговорили також заходи з протидії спалаху коронавірусу, який не визнає державних кордонів, і боротьба з яким потребує міжнародної солідарності та співпраці.

Як йдеться у повідомленні, в рамках глобальної відповіді на пандемію коронавірусу ЄС виділив для шести країн Східного партнерства пакет допомоги у 80 мільйонів євро для вирішення негайних потреб в охороні здоров’я та 883 мільйони для соціально-економічного відновлення. Окрім цієї допомоги, Республіка Молдова адресно скористається сумою у 87 мільйонів євро за рахунок перенаправлення фондів, що були виділені в рамках її двосторонньої співпраці з Євросоюзом.

Крім того, високий представник нагадав про пропозицію Єврокомісії виділити пакет макрофінансової допомоги у 3 мільярди євро для десяти країн-кандидатів та країн-сусідів. В рамках цього пакету Молдова могла б отримати 100 мільйонів євро, які б дозволили країні обмежити економічне падіння, пов’язане із пандемією.

Боррель та Тулеа обговорили також зміцнення співпраці в рамках багатосторонньої платформи Східного партнерства та підготовку до саміту Східного партнерства, який має визначити перспективи цієї програми у період після 2020 року.



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