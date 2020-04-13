Единственную больницу в Алуште (Крым) могут закрыть на карантин, если будут новые заражения коронавирусом.

Оккупационные власти Крыма обговаривали этот вопрос на заседании «оперштаба», пишет flot2017.

«Если будут дополнительные заражения – тогда будет стоять вопрос о закрытии всей больницы на обсерватор», – сообщает «глава» Крыма Сергей Аксёнов.

Заместитель руководителя «регионального управления Роспотребнадзора» Дмитрий Крутиков, отметил, что на данный момент проводится лабораторное исследование по 12 гражданам. Это пациенты терапевтического отделения, которое переведено в режим обсервации после выявления инфицированного коронавирусом пациента.

«Сегодня 12 исследований находятся в работе в этом обсерваторе. По нему будет принято решение завтра по результатам лабораторного исследования», — пояснил Крутиков.

Напомним, из 17 случаев, выявленных в оккупированном Крыму за сутки, 10 — из терапевтического отделения алуштинской больницы.