Из-за коронавируса под угрозой закрытия единственная больница в Алуште
|12:00 06.05.2020
|Алушта
Единственную больницу в Алуште (Крым) могут закрыть на карантин, если будут новые заражения коронавирусом.
Оккупационные власти Крыма обговаривали этот вопрос на заседании «оперштаба», пишет flot2017.
«Если будут дополнительные заражения – тогда будет стоять вопрос о закрытии всей больницы на обсерватор», – сообщает «глава» Крыма Сергей Аксёнов.
Заместитель руководителя «регионального управления Роспотребнадзора» Дмитрий Крутиков, отметил, что на данный момент проводится лабораторное исследование по 12 гражданам. Это пациенты терапевтического отделения, которое переведено в режим обсервации после выявления инфицированного коронавирусом пациента.
«Сегодня 12 исследований находятся в работе в этом обсерваторе. По нему будет принято решение завтра по результатам лабораторного исследования», — пояснил Крутиков.
Напомним, из 17 случаев, выявленных в оккупированном Крыму за сутки, 10 — из терапевтического отделения алуштинской больницы.
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