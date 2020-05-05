Морпорт Южный увеличил рекордный месячный объем перевалки

12:40 06.05.2020   Украина

В апреле 2020 года морской торговый порт Южный обработал 1,982 млн тонн грузов. 

Этот показатель превысил исторический максимум - 1,777 млн тонн (март 2020 года) на 204,4 тыс. тонн, сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ГП МТПЮ.

Отмечается, что традиционно основную часть перевалки составила руда. 

По сравнению с апрелем 2019 года объем экспортных грузов увеличился на 58% и составил 1,432 млн тонн. Госстивидор увеличил перевалку руды на 82%. Через ГП МТПЮ прошло 241,8 тыс. тонн импортного груза (основной - коксующийся уголь).

У причалов МТП Южный обработано 13 крупнотоннажных балкеров в течение прошлого месяца. С начала года предприятие приняло 49 судов типа Capesize, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"За короткий календарный месяц мы достигли отметки 1,982 млн тонн благодаря корректировке грузовых работ и оптимизации ключевых звеньев производственного процесса", - отметил и.о. директора ГП "Морской торговый порт Южный" Александр Олейник. 



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