В апреле 2020 года Мариупольский порт обработал 45 судов и перевалил 451,87 тысяч тонн грузов.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ГП "Мариупольский морской торговый порт".

Отмечается, что первый район порта обработал 99,9 тыс. т, второй и третий районы перевалили 180 тыс.тонн и 171,8 тыс тонн.

В перевалке лидируют черные металлы - 283,2 тыс т, обработка чугуна составила 47,6 тыс т, зерновых - 23,5 тыс т, шрота - 13,2 тыс.т, подсолнечного масла - 21,7 тыс т и оборудования - 0,5 тысяч тонн.

Перевалка импортных грузов в апреле составила - уголь 47,2 тыс. т и известняк - 14,6 тысяч тонн.

По состоянию на 4 мая под обработкой у причалов находятся 2 судна (с маслом и шротом). Позже под обработку встанет третье судно, его разгрузят от угля и загрузят чугуном. Еще два судна на рейде - под погрузку пшеницей и ячменем.

Ранее сообщалось, что Мариупольский порт с начала 2020 года перевалил максимальный объем импортных грузов за 5 лет. Почти половину объема импорта составил уголь.